Les méthodes de travail de Tuchel et sa philosophie de l’enseignement du football

Thomas Tuchel à Chelsea, c’est une histoire d’amour qui dure depuis plus d’un an maintenant. Arrivé au mois de janvier 2021, quelques jours seulement après son licenciement du PSG, le technicien allemand s’est rapidement adapté à son nouveau club et à sa nouvelle équipe. Résultat, au bout de 4 mois seulement, Chelsea a fini avec une Ligue des Champions et rêve encore d’un doublé cette saison, puisque le club est qualifié pour les quarts de finale sur cette saison 2021-2022.

Jusqu’où ira Thomas Tuchel avec Chelsea ? En l’espace d’un an seulement, le technicien allemand fait des merveilles avec son équipe et ne semble pas être gêné par le climat anxiogène autour des Blues depuis plus d’un mois maintenant. En effet, alors que le club est en vente, en raison des liens entre Roman Abramovitch et Vladimir Poutine, l’ancien entraîneur du PSG fait front et continue à mener la barque vers les sommets de la Premier League et de la Ligue des Champions. Plutôt bien placé en championnat avec une troisième place, le tout en ayant la troisième meilleure attaque et défense de Premier League, le club londonien ne peut toutefois pas rêver mieux que d’une troisième place. En effet, malgré les grandes ambitions des Blues, Manchester City et Liverpool sont bien au-dessus de la masse et se battront tous les deux pour le titre final.

Qu’importe, au vu de la situation actuelle de Chelsea, jouer le podium en Premier League est déjà une sacrée étape dans le développement de l’équipe. Thomas Tuchel, coach ambitieux mais avant tout désireux d’avoir une bonne assise défensive avec son 3-4-3, peut encore ramener un titre du côté de Stamford Bridge avec la Ligue des Champions ! S’ils ont eu un peu de mal à se défaire de Lille, du moins dans le jeu, les joueurs de Chelsea doivent désormais se coltiner le Real Madrid en quart de finale, dont la première manche aura lieu ce mercredi 6 avril. Alors que les supporters londoniens étaient, un temps, interdits de venir les soirs d’Europe, le gouvernement britannique est revenu sur sa décision pour permettre aux Blues de compter sur leurs fans. Une bonne chose pour pouvoir se mesurer au club le plus titré de l’histoire en LDC (13 victoires). Pour autant, cette affiche s’annonce assez serrée puisque le Real, qui sort d’une qualification irréelle face au PSG, n’est plus aussi brillant qu’auparavant. Pour autant, Karim Benzema est une vraie menace et pourrait poser de nombreux problèmes à la défense anglaise.

Selon les cotes de paris foot disponibles sur Bwin, les bookmakers sont indécis concernant le sort de ce quart de finale. En effet, Chelsea et le Real Madrid ont exactement la même cote pour remporter la finale le 28 mai prochain au Stade de France : 9,50. Et de même pour atteindre la finale de la compétition : 4,75. En clair, cette double confrontation s’annonce des plus serrées mais elle devrait permettre à l’équipe de Thomas Tuchel de se jauger sur cette fin de saison. En cas de qualification pour les demi-finales, Chelsea ne sera qu’à trois matchs d’un nouveau sacre. Et ce sera à Paris, un joli clin d’oeil pour Tuchel et Thiago Silva.

