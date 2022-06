Les membres du comité de pilotage nommés

A travers un décret en date du 13 avril 2022, le chef de l’Etat Patrice Talon a nommé les membres du comité de pilotage de la réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité des enseignements maternel, primaire et secondaire. Le comité composé de 11 membres, est présidé par le professeur Noël Gbaguidi.



Les membres du comité de pilotage de la réforme sur la qualité et le contrôle de la qualité des enseignements maternel, primaire et secondaire sont connus. Il regroupe les ministres des trois ordres de l’éducation à savoir, Salimane Karimou des enseignements maternel et primaire, Yves Kouaro Chabi de l’enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, et Eléonore Yayi Ladékan de l’enseignement supérieur.

On retrouve également dans ce comité, les anciens ministres Marie Odile Attanasso, et Lucien Kokou. Les 05 autres membres sont, Remy Guèdègbé, Benoît Sossou, Gabriel Boko, Christian Adekou, et Victor Matro.

Le comité de pilotage est l’un des deux organes du dispositif institutionnel de coordination de la réforme. Il a pour mission l’orientation, la préparation des actions de la réforme ainsi que la supervision, la coordination et le contrôle de sa mise en œuvre.

F. A. A.

10 juin 2022 par ,