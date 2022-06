Les membres du CNP-Bénin installés

Le nouveau bureau du Conseil National du Patronat du Bénin (CNP-Bénin) est installé mardi 21 juin dernier. La cérémonie officielle d’installation a été marquée par la présence de patronats des pays frères, des membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités.

Les membres du Conseil d’Administration du CNP-Bénin élus au terme de l’Assemblée générale du 25 mai 2022 sont installés. La cérémonie officielle d’installation a eu pour cadre le Palais des congrès de Cotonou. Plusieurs délégations de patronats de pays frères ont rehaussé de leur présence la cérémonie. On peut citer entre autres, le Maroc, le Sénégal, le Niger, et le Burkina Faso.

Le représentant du président de la Fédération des organisations patronales de l’Afrique de l’Ouest (FOPAO), dont le CNP-Bénin est membre ; le vice-président du FOPAO qui représente pour la circonstance la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) ; le président de l’Union Nationale des Opérateurs Économiques du Congo (UNOC) qui représente les patronats de l’Afrique Centrale, et autres, étaient de la partie.

Les vingt-cinq (25) membres élus au cours de l’Assemblée générale ont été présentés au public pendant la cérémonie d’installation.

Eustache KOTINGAN, président réélu a rappelé ses priorités pour ce nouveau mandat de 05 ans. Il a évoqué entre autres, l’organisation du secteur privé autour d’un développement durable ; convertir le dialogue social en dialogue économique et social ; et accorder à la jeunesse toute l’attention et l’espace numérique dans le monde des affaires.

Liste des nouveaux membres du CNP-Bénin

Président : Eustache KOTINGAN

1er Vice-président : Régis FACIA

2ème Vice-président : Lazare NOULEKOU

3ème Vice-président : Uche OFODILE

Secrétaire général : Francine AISSI HOUANGNI

Secrétaire général adjoint : Clovis AGOSSOU

Trésorier général : Max Fabrice AGBOTA GBETOHO

Trésorier général adjoint : Justin AZODOGBEHOU.

23 juin 2022 par ,