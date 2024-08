Les meilleurs jeunes de l’Atlantique-Littoral sont connus

Les championnats départementaux de tennis édition 2024 ont pris fin dimanche dans tous les départements. A l’issue de la compétition, les meilleurs jeunes joueurs de tennis de chaque département du Bénin ont redoublé d’ardeur pour décrocher leur qualification pour la dernière ligne droite qui est le championnat national.

Il est à noter que les championnats départementaux de tennis se sont déroulés simultanément dans touts les départements. Plusieurs dizaines de joueurs de 10, 12, 14, 16, 18 ans et moins et seniors (Filles et Garçons) de différentes catégories ont pris part à la compétition dans leur département respectifs

pendant quatre jours.

À l’issue de ces championnats départementaux, les meilleurs ont été sélectionnés pour participer au championnat national qui demarre dans moins de deux semaines.

Voici tous les résultats du département de l’Atlantique-Littoral.

Séniors Hommes

1. SEGODO Morgan (El Dorado)

2. SEGODO Jean (El Dorado)

3. DHOSSOU Christian (Yatch)

4. EKEMON Stanislas (ASD)

Séniors Dames

1. VITOU Pascaline (BTC)

2.HOUNGBO Frida (ASD)

3.GANKPOTCHEOU Enmilienne (BTC)

4. TOGBE Vanessa (Yatch)

Juniors Garçons

1. GANDONOU Béni (BTC)

2.KAKPO PACOME (BTC)

3.ALAO Manel (BTC)

4. FASSINOU Sidoine (ASD)

Juniors Filles

1.HONFOGA Eléaza (BTC)

2.TOVIESSA Durande (BTC)

3.WANVEMEDE Princesse (BTC)

4.DANHOUAN Harmonie (Yatch)

Cadets Garçons

1. GANDONOU Pécieux (BTC)

2. AGOUN Orace (BTC)

3. SEGODO Gilchrist (El Dorado)

4. TOKPANOU Bertin (Yatch)

Cadettes Filles

1. OUDENSI Conforte (BTC)

2. ALAO Dhalia (BTC)

3. OUSSOU Toyi (BTC)

4. HONVOU Djemila (BTC)

Minimes Garçons

1. AGOUN Rodolphe (BTC)

2.NAHUM Elysée (Yatch)

3.DANHOUAHN Ameade (Yatch)

4.NONNOU Norbert (BTC)

Minimes Filles

1. OGWO Peace (BTC)

2. MOUTAIROU Serena (Yatch)

3. ZANNOUBO Delie (Yatch)

4. BIAOU Nassirath (BTC)

Poussins Garçons

1. ALLOWAKINNOU Michel (ASD)

2. ZANNOU David (BTC)

3. ALLOWAKINNOU Nestor (ASD)

4. ABIKOU Is Djaba (Yatch)

5. ZANNOU Victorin (BTC)

Poussins Filles

1. SAIZONOU Grace (ATA)

2. ZANNOU Divine (BTC)

3. DASILVA Raphaëla (Yatch)

4. HOUNGBETE Bedia (Yatch)

5. ADJAVON Ane Saran (ASD)

Benjamins

1. ALLOWAKINNOU Ivan (ASD)

2. SAÏZONOU Pascal (BTC)

3. KPADONOUN Philologue (BTC)

4. SAÏZONOU Christiano (Yatch)

5. CODJO Pascal (Yatch)

Benjamines

1. HONFOGA Gisèle(BTC)

2. OUSSOU Melissa (BTC)

3. SEGODO Judith (El Dorado)

4. DHOSSOU Abigaèl (Yatch)

5. BOGNINOU Gloria (ASD)

