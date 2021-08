Les meilleurs escrimeurs récompensés

Les championnats nationaux d’escrime, édition 2021 ont pris fin dimanche 15 août 2021. Démarrée vendredi dernier sur l’esplanade extérieure du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou, la compétition a permis aux meilleurs jeunes escrimeurs qui ont participé à la finale ou se sont arrêtés en demi-finale de répartir avec des trophées, médailles et des kits scolaires. La cérémonie s’est déroulée en présence du Directeur des sports d’élite, Bonaventure Codjia.

Le rideau est tombé sur l’édition 2021 des championnats nationaux d’escrime. A l’issue de la compétition, Ado Steme est sacré champion devant Philippe Gonwenon chez les garçons épéistes de 9 à 12 ans sur une victoire de 15 touches à 12.

Chez les garçons de 13 à 14 ans, Ezéchiel Zokpodo a gagné (15 touches à 14) face à Mousmine Tabé.

Ishiak Honfo est sacré champion chez les garçons de 15 à 18 ans grâce à sa victoire (15 touches à 12) face à Stéphane Dédji.

Ado Fifa est vainqueur devant Conceptia Djossou chez les filles de 14 à 18 ans avec 15 touches à 5.

Les meilleurs escrimeurs sont repartis avec des trophées et médailles. Des kits scolaires ont été remis à tous les escrimeurs, plus d’une cinquantaine, qui ont pris part à l’édition 2021 des championnats nationaux d’escrime.

La Fédération Béninoise d’Escrime ( FBE) ambitionne de faire participer le Bénin au prochain championnat du Togo, a confié Jacques Okoumassou, président de ladite fédération. La FBE prendra également part au prochain congrès de la Confédération africaine d’escrime à Dakar au Sénégal.

L’escrime est une discipline sportive olympique qui consiste à toucher avec la pointe ou le tranchant d’une arme blanche (épée, sabre, fleuret) les parties valables de son adversaire en prenant soin d’éviter en retour d’être touché. Les épreuves sont individuelles ou par équipes.

Aux championnats nationaux du Bénin, édition 2021, seule l’épée a été utilisée par les jeunes escrimeurs et escrimeuses lors de la compétition.

M. M.

16 août 2021 par ,