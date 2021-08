Les meilleurs Clubs de l’Afrique de l’ouest en préparation au Bénin

La capitale du Bénin abrite du 14 au 22 Août 2021, le West African Challenge Cup (WACC) . Une compétition sous régionale destinée aux clubs qui préparent la Ligue des Champions et la Coupe Caf 2021-2022.

Le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo sera le carrefour des clubs de l’Afrique de l’ouest en préparation pour la Ligue des Champions et la Coupe Caf 2021-2022 à travers le West African Challenge Cup. Un tournoi international d’intersaison des meilleurs clubs de football.

Six équipes de la sous-région et du Bénin sont attendus à cette compétition de haut niveau. Les clubs confiés sont : Asfa Yennega (Burkina Faso), Vita Club (Rd Congo), Akwa United (Nigéria), USGN (Niger), Loto Popo et les Buffles du Borgou représenteront le Bénin.

L’objectif de la compétion selon les organisateurs est d’offrir aux Clubs champions une pré-saison de très bonne qualité a expliqué le Directeur de WACC, Sosthène Sèflinmi, le jeudi 06 août 2021, au cours de la conférence de presse d’annonce de la tenue de WACC au Bénin.« Notre objectif est donc d’aider les clubs à se préparer au mieux en leur évitant de parcourir le continent pour disputer des matches de préparation à des coûts onéreux », a-t-il indiqué.

Les six équipes seront logés dans deux poules de trois équipes chacune. Les premiers de chaque poule vont disputer la finale. « (...) Mais il y aura un 3e match pour chacun des clubs non qualifiés afin d’établir le classement général mais surtout pour permettre à tous les clubs de pouvoir disputer au moins trois matches », a précisé Sosthène Seflimi, Directeur général du Wacc qui a souligné que Cotonou sera le lieu où l’Afrique vient se préparer pour les campagnes africaines.

La compétition connaîtra d’importante innovation en matière d’organisation et de services. Une nouvelle expérience « Sécurité et Confort » offerte aux spectateurs à travers un accueil par des stewards et Hôtesses. A en croire l’Events Manager Rolland Zohoun, il y aura un salon Salon V.I.P & BUSINESS (Repas, mini-Buffet et boissons) selon les catégories pour accueillir les partenaires, sponsors et spectateurs, des services en tribune V.I.P, une première au Bénin dans un stade. Honorer à chaque match une icône majeure du football béninois des années 1950 à nos jours. Il a aussi rassuré que toutes toutes les dispositions sanitaires et sécuritaires ont été prises pour une bonne organisation.

