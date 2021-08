Les meilleures activités de détente des stars du football en 2021

L’été coïncide le plus souvent avec la fin de la saison professionnelle chez les footballeurs. Après l’effort, le réconfort dit-on ; et cet adage, les stars du foot savent très bien le mettre en application. Après une fin de saison plutôt mouvementée, marquée entre autres par des compétitions nationales (Euro et Copa América notamment), les professionnels du sport roi auront à cœur de se remettre des émotions fortes vécues et des efforts consentis tout au long de la saison par des distractions aussi diverses que relaxantes. Spa, Playstation, sorties à la plage, Basket Ball ou encore Tennis, découvrons quelques-unes des distractions phares des stars du foot à travers le monde.

Le Spa

Les footballeurs sont de grands amateurs de spa, sans grande surprise d’ailleurs. Rien de tel en effet qu’une bonne séance comme remède après des efforts physiques intenses et répétés, comme l’exige le football. Excellent réparateur physique en raison de son effet de relaxation sur les tissus musculaires, le spa a de plus en plus la cote auprès des stars du foot, ce d’autant plus que les contraintes liées à son installation ne sont plus d’actualité.



En effet, grâce à sa technologie embarquée qui en fait un véritable appareil d’hydrothérapie et de balnéothérapie, le spa gonflable ou jacuzzi gonflable vient répondre à tous besoins de détente tout en étant ultra simple à installer et à entretenir. De nombreux experts en rédaction d’articles invités comme Varieur Montague s’y sont d’ailleurs intéressés. De plus, l’acquisition d’un spa gonflable est très accessible d’un point de vue économique, bien que cette précision reste anecdotique quand on connaît le pouvoir d’achat des stars du foot !

La Playstation

Les footballeurs sont également de grands passionnés de PlayStation, et sont surtout leurs plus grands fans. Ils n’hésitent pas à s’affronter sur les derniers modèles de consoles fabriquées par Sony (PlayStation 4 et plus récemment PlayStation 5) en utilisant pour la plupart leurs propres équipes dans des jeux comme PES (Pro Evolution Soccer) ou Fifa. Grands consommateurs de jeux vidéos, les joueurs de foot sont d’autant plus férus de PlayStation qu’ils sont en partenariat avec le fabricant des consoles et la plupart des concepteurs de jeux de foot, qui sont pour la plupart en collaboration avec des sites de pronostics football.

D’autres sports

Bien qu ’évoluant dans des sports différents, les stars n’hésitent pas à faire preuve de solidarité les uns envers les autres. Une des plus belles preuves est que les joueurs de foot n’hésitent pas à se rendre aux USA quand ils le peuvent pour suivre un match de Basket Ball en NBA, par exemple. Le but visé est double :

profiter du bon temps et d’un spectacle garanti et sans cesse renouvelé certes,

mais aussi témoigner leur soutien à leurs amis de la NBA.

Ainsi, Kylian MBappé, Neymar ou encore Cristiano Ronaldo ont déjà été vus plusieurs fois sur les parquets de la NBA, en compagnie de LeBron James, Stephen Curry, Joël Embiid, Serge Ibaka et bien d’autres grands noms du Basket Ball américain.

Le parallèle peut aussi être fait en tennis, avec notamment la grande amitié entre le célèbre tennisman espagnol Rafael Nadal et les joueurs du Real Madrid, un club que le Majorquin considère comme son club de cœur, et tout simplement le meilleur au monde. A maintes reprises, Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo, Marcelo ou encore Iker Casillas ont été vus dans les tribunes des courts espagnols de Barcelone et de Madrid, mais aussi sur d’autres courts en dehors de l’Espagne, pour supporter Rafael Nadal. La réciprocité de cette considération ne fait aucun doute, puisque Nadal se déplace aussi régulièrement au Santiago Bernabeu pour y voir jouer et supporter ses amis madrilènes.

Les sorties à la plage

Qui n’aime pas se détendre à la plage sentir du sable chaud et humide sous ses plantes de pieds, respirer l’air frais de la mer, apprécier le spectacle des vagues imprévisibles et bronzer au soleil pendant qu’il fait beau ? Sûrement pas les stars du foot ! Amoureux des plages, les plus grandes figures du football mondial s’y rendent plusieurs fois par an, seuls ou en famille, surtout en été. Parmi les plages les plus visitées et les plus appréciées des célébrités du ballon rond, figurent :

la plage de Copacabana au sud de Rio de Janeiro,

la plage d’Ipanema, non loin de Copacabana, quoique plus bruyante,

la plage publique Beau Rivage de Nice,

la Bondi Beach en Australie,ou encore la Brighton Beach en Angleterre.

Conclusion

Saison après saison, les stars du foot ne ménagent aucun effort pour nous régaler avec de beaux gestes techniques et des émotions fortes. Fort heureusement, elles savent également se ressourcer, se détendre et se distraire quand il le faut, pour nous revenir plus frais, plus motivés et plus en forme que jamais. C’est tout le mal qu’on leur souhaite !

