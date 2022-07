Les lauréats du CHALLENGE MOOV MONEY-GMB récompensés

Les transactions faites par les clients de Grands Moulins du Bénin (GMB) via MOOV MONEY, solution la moins chère et la plus sécurisée du marché, ont été primées. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée, samedi 16 juillet 2022, au Centre Eya de Cotonou. Des lots ont été remis aux dix gagnants du CHALLENGE MOOV MONEY-GMB.

Solution la moins chère, la plus sécurisée et la plus innovante du marché en matière de transactions mobiles, MOOV MONEY a lancé un Challenge du 15 novembre au 31 décembre 2021 à l’endroit des boulangers clients de Grands Moulins du Bénin (GMB). Il s’agissait pour MOOV AFRICA à travers MOOV MONEY de primer les clients de GMB qui ont fait le maximum de commandes cumulées via MOOV MONEY durant la période du 15 novembre au 31 décembre 2021.

À l’issue de deux mois de Challenge, les lauréats ont reçu leurs lots samedi 16 juillet 2022 au Centre Eya de Cotonou.

« Aujourd’hui, je suis très content et fier que les équipes de Moov Money et les équipes de GMB ont bien travaillé pour nous offrir le premier moment de bonheur et de joie. (...). Aujourd’hui, pour moi, c’est un moment spécial parce que c’est le premier événement pour fêter les résultats des premiers challenges et remettre les prix », s’est réjoui le Directeur général de MOOV AFRICA Omar Nahli.

Le Dg MOOV AFRICA s’est engagé au nom des équipes de MOOV AFRICA et en son nom personnel à oeuvrer au maintien et à la dynamisation du partenariat GMB-MOOV AFRICA. « Le meilleur reste à venir car les équipes ont préparé d’autres surprises », a promis Omar Nahli.

Le partenariat entre MOOV MONEY et GRANDS MOULINS DU BENIN est de très bonne qualité. « C’est un partenariat de familles qui se mettent ensemble pour essayer d’aider une profession importante », a indiqué Didier Balzaretti, Directeur général de GRANDS MOULINS DU BENIN.

MOOV MONEY est un système très efficace qui correspond aux besoins, selon Didier Balzaretti.

Serges Thierry Njoukwoue, Responsable Distribution de Moov Money a souhaité une fructueuse collaboration entre MOOV AFRICA et GMB. « C’est surtout une véritable croissance de nos chiffres d’affaires respectifs et une satisfaction pour les clients », a-t-il indiqué.

Les dix gagnants du challenge Moov Money ont reçu au cours de la cérémonie leurs lots respectifs. Il s’agit d’un pétrin flambant neuf pour le premier prix ; d’1 ordinateur portatif, une connexion internet illimitée de 2 mois plus des gadgets pour le 2e prix ; d’ 1 routeur 4G+ plus une connexion internet illimitée de deux mois pour chacun des récipiendaires du 3e au 4e prix. Des lots d’encouragement ont été attribués à chacun des six lauréats restants.

Les récipiendaires après avoir remercié les directeurs de MOOV AFRICA et GMB ont invité d’autres entreprises à emboîter leurs pas. Ils ont souhaité que le Challenge soit organisé une autre fois.

L’un des récipiendaires a plaidé pour que MOOV AFRICA et GMB initient des formations à l’endroit des boulangers.

« Le 1er prix est un pétrin qui servira dans notre boulangerie. J’en suis très honorée », a indiqué Nephtalie Azilinon, représentante de la Société Couronne de vie.

La saison 2 du Challenge MOOV MONEY a été lancée pour la période du 1er août au 30 septembre 2022.

Un déjeuner offert aux participants à mis un terme à la cérémonie de remise de lots aux gagnants du CHALLENGE MOOV MONEY-GMB, saison 1.

M. M.

17 juillet 2022 par ,