Le gouvernement offre des bourses aux jeunes champions du tournoi UFOA B

Les élèves du CEG de Sainte Rita et du CEG Cobly, double champion du tournoi UFOA B en Côte d’Ivoire ont été honorés mardi 15 novembre 2022 à l’occasion d’un déjeuner à l’hôtel Novotel. De grandes promesses leur ont été faites lors du déjeuner marqué par la présence du ministre des sports, Oswald HOMEKY, du président de la Fédération béninoise de football, Mathurin de CHACUS, du directeur général de l’OBSSU, et autres acteurs en charge du football au Bénin.

Le Bénin double champion du tournoi UFOA B. Et ce, grâce aux talents de jeunes footballeurs du CEG Sainte Rita, et du CEG de Cobly. Après l’accueil chaleureux à l’aéroport de Cotonou lundi, un déjeuner leur a été offert à l’hôtel Novotel mardi 15 novembre 2022. Au cours de ce déjeuner, le président de la Fédération béninoise de football (FBF) les a félicités pour avoir porté haut le flambeau du Bénin. La politique de développement du football à la base initiée par le gouvernement, et mis en œuvre par la fédération, va se poursuivre pour la détection des talents sportifs de renom dans le pays, a rassuré Mathurin de CHACUS. « Chers enfants, merci pour avoir porté haut le flambeau de notre pays. La Fédération béninoise de football va mettre à la disposition de chacun de vos parents des ressources financières responsables afin que vous passiez de très belles fêtes de fin d’année. Nous ne vous abandonnerons pas », a-t-il promis.

La bonne nouvelle du gouvernement est venue du ministre des sports, Oswald HOMEKY. « Le gouvernement du Bénin a décidé de prendre en charge tous vos frais de scolarité et de fournitures à partir de maintenant jusqu’à ce que vous terminiez le cursus secondaire », a informé le ministre des sports. « Vous devenez désormais des boursiers du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, de Sport et de Loisirs (FNDAJSL) », a-t-il déclaré.

Le ministre a promis que le travail va se poursuivre afin que le Bénin remporte le Championnat scolaire africain Maroc 2023.

Les 200.000 dollars américains octroyés aux deux équipes championnes serviront à la réalisation d’infrastructures sportives ou scolaires au profit de chacun des deux collèges.

F. A. A.

17 novembre 2022 par ,