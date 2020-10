Les inscriptions démarrent lundi à l’UAC

A partir du lundi 26 octobre prochain, les étudiants de la deuxième année et de troisième année de Licence, et ceux en Master et Doctorat pourront s’inscrire pour le compte de l’année académique 2020-2021 sur les campus relevant de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Le recteur de l’UAC, le professeur Maxime da Cruz à travers un communiqué de presse en date de ce vendredi 23 octobre 2020 a porté l’information à la connaissance du public.

Les étudiants concernés selon le communiqué du recteur, sont invités à prendre toutes les dispositions dès le lundi 26 octobre pour éviter les encombrements de dernières minutes.

Maxime da Cruz dit compter sur la promptitude des uns et des autres pour remplir à temps cette formalité académique en raison du délai relativement court imparti.

