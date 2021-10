Les hommages du mouvement sportif béninois à Espérant Noutaïs

Une délégation composée des membres de la Fédération béninoise de boxe (FBB) et du Comité national olympique et sportif béninois (CNOSB) était au domicile de Espérant Noutaïs, ex président de la FBB ce jeudi 28 octobre 2021 au quartier Guévié à Porto-Novo. La délégation conduite par Pierre Hinvi, le président par intérim de la Fédération béninoise de boxe et de Fernando Hessou, secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, est allée présenter ses condoléances à la famille éplorée, et faire ses hommages à l’illustre disparu.

Le tissu sportif vient de perdre l’un de ses valeureux acteurs, a confié Fernando Fessou, secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois. Espérant Noutaïs, a-t-il fait savoir, a beaucoup œuvré pour promouvoir de « façon multidimensionnelle » du sport béninois. Celui que les acteurs de la boxe pleure fut secrétaire à la Fédération béninoise d’athlétisme, représentant du Conseil économique et social (Ces), et président de la FBB. Durant son parcours, Espérant Noutaïs aura marqué les esprits en donnant le meilleur de lui-même pour la promotion du sport en général, et la boxe en particulier, a témoigné Fernando Hessou.

Pour Pierre Hinvi, le président par intérim de la FBB, c’est un "baobab" qui vient de s’éteindre. Le départ de l’ancien président de la FBB laissera un vide qu’il sera difficile de combler, a-t-il regretté.

Espérant Noutaïs est un ancien colonel de l’armée à la retraite. Il a rejoint la demeure éternelle le dimanche 17 octobre dernier.

