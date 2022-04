Les grands parrains des étapes du Tour cycliste du Bénin

Cinq (05) étapes du 17ème Tour cycliste international du Bénin sont parrainées par cinq entreprises au Bénin.

Le 17ème Tour cycliste international du Bénin se déroulera du 02 au 08 mai 2022. Les coureurs de 12 pays dont 04 d’Europe (Allemagne, Belgique, France, Pays-Bas) participent à la compétition. Ils vont parcourir cinq (05) étapes parrainées par cinq sociétés qui soutiennent le développement du sport en occurrence le vélo.

Réseau de téléphonie mobile soutenant les valeurs telles que l’endurance et la résilience, Moov Africa est présent tout comme sur les éditions précédentes du 17è Tour Cycliste international du Bénin.

La Société Béninoise des Brasseries (SOBEBRA), leader du marché dans la production et la distribution des boissons de différentes gammes (bières, boissons gazeuses, énergisantes, maltées et eaux minérales), l’un des grands partenaires du vélo béninois parraine l’une des étapes du 17ème Tour cycliste international du Bénin.

