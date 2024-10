Les grandes décisions du Conseil des ministres

Voici les grandes décisions prises à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 30 octobre 2024.

Au titre des mesures normatives, le Conseil des ministres a marqué son accord pour la : Création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire ; création et approbation des statuts du Centre d’assistance psychiatrique et d’accompagnement des personnes en situation de mendicité ; création et approbation des statuts de la Société de Productions audiovisuelles (SoPA) S.A.

Le Conseil a ordonné : l’Indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du Quartier culturel et créatif, de sa base logistique et autres bâtiments connexes ; la Contractualisation pour la gestion opérationnelle de l’assurance maladie du projet Assurance pour le Renforcement du Capital Humain ; une Mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de Sèmè City dans la commune de Ouidah (phase 1).

