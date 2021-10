Les grandes décisions du Conseil des ministres

Le Conseil des ministres s’est tenu ce mercredi 27 octobre 2021.

Plusieurs décrets ont été adoptés en Conseil des ministres. Il s’agit des décrets décrets portant approbation de la politique de sécurité des systèmes d’information de l’Etat ; attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ; attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l’Industrie et du Commerce ; attributions, organisation et fonctionnement du ministère de l’Eau et des Mines ; attributions, organisation et fonctionnement du ministère des Sports ; nomination des membres des Conseils d’administration des Agences territoriales de développement agricole ; approbation des statuts du Centre de Formation pour l’Administration locale (CeFAL) ; augmentation du capital social de la société béninoise d’infrastructures numériques (SBIN) S.A. par apport en nature .

Des communications ont été également présentées lors du Conseil des ministres du mercredi 27 octobre 2021.

Le gouvernement a procédé à l’Approbation de la Stratégie nationale de développement du sous-secteur des semences végétales (2022-2026) ; Mise en concession des sites abritant les usines de production de jus d’orange de Zakpota, de jus d’ananas d’Allada et de purée de tomate de Kpomassè ; Mise en concession du site abritant la Société des Industries textiles du Bénin (SITEX) S.A. pour la reprise de l’exploitation ; Autorisation de sélection de vingt boursiers pour une formation en administration hospitalière au profit des aspirants à la fonction de médecin-directeur d’hôpital .

Le gouvernement a également procédé à des nominations au ministère de l’Economie et des Finances ; au ministère de la Justice et de la Législation ; au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts et au ministère de la Santé.

