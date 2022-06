Les grandes décisions de ce mercredi

Le gouvernement béninois a tenu ce mercredi 15 juin 2022 sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres sous la présidence du Chef de l’Etat Patrice Talon. Voici les grandes lignes des décisions prises.

Les grandes décisions prises sont : l’approbation du document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2023-2025 ; nomination de membre au Conseil d’administration de l’Agence de contrôle des installations électriques intérieures ; nomination de membre au Conseil d’administration de l’Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (ABeGiEF).

Le gouvernement a aussi pris une décision relative à l’allègement des mesures d’entrée au Bénin, prises dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19.

Des nominations ont été prononcées à la Présidence de la République et au ministère de l’Economie et des Finances.

A.A.A

15 juin 2022 par ,