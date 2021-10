Les grandes décisions de ce mercredi 13 octobre

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi 13 octobre 2021, sous la présidence du chef de l’Etat Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette rencontre hebdomadaire.

Le gouvernement de Patrice Talon a adopté les décrets portant interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation des tôles ondulées galvanisées laquées ou non en République du Bénin et approbation des statuts de la Galerie nationale et nomination des membres de son Conseil artistique. Le Conseil des ministres s’est aussi penché sur l’indemnisation des personnes affectées par le projet d’aménagement de la zone d’îlots en façade Sud-Est du marché de Ouando en construction à Porto-Novo. A cela s’ajoute la décision relative à la mission d’études et de contrôle des travaux d’aménagement de la plage entre l’aéroport de Cadjèhoun et la localité d’Adounko.

Des nominations ont été prononcées à la Présidence et au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

A.A.A

