Les grandes décisions de ce 1er septembre

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi 1er septembre 2021 sous la présidence de Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au cours de cette séance hebdomadaire.

Les membres du gouvernement ont adopté ce mercredi les décrets portant transmission à l’Assemblée nationale, pour examen et vote, du projet de loi d’orientation agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin ; et création, attributions et organisation de la brigade de surveillance et de contrôle des plans et cours d’eau en République du Bénin. A cela s’ajoutent les décrets portant création du Groupe de contact chargé de la mise en œuvre du mémorandum d’entente entre le Bénin et Cuba dans le domaine de la santé et nomination de ses membres et nomination de commissaires aux comptes près l’Agence nationale d’équipement et du patrimoine immobilier de la justice (ANEPIJ).

Le Conseil des ministres s’est aussi penché sur la démolition d’une partie des immeubles de la berge lagunaire sud-ouest de Cotonou dans le cadre de la reconstruction du marché de Ganhi. Sans oublier l’organisation d’un test de sélection complémentaire d’aspirants au métier d’enseignant au profit du ministère des Enseignements secondaire, technique et de la Formation professionnelle, au titre de l’année scolaire 2021-2022.

Les communications portent aussi sur les mesures urgentes pour faire face à la persistance de la pandémie de la Covid-19 et les dispositions urgentes de lutte contre la grippe aviaire identifiées dans des exploitations avicoles de certaines localités situées au sud du Bénin.

Des nominations ont été prononcées à la Présidence de la République à savoir la Présidente de l’Institut national de la Femme et la Secrétaire exécutive de l’Institut national de la Femme.

Des nominations ont été également prononcées au ministère du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale.

A.A.A

1er septembre 2021 par