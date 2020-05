Les forces de sécurité sensibilisées sur leur rôle

Le procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey, Adjima Khalifa Djimila, a au cours d’une séance d’échanges, rappelé aux commissaires d’arrondissement de la commune, les rôles qui sont les leurs dans l’organisation des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Il s’agit selon lui de sécuriser le matériel électoral et son transport, les agents de la CENA et les populations de façon générale.

« Les gens de la CENA doivent être protégés, les gens doivent être protégés », a déclaré le procureur de la République soulignant que dès qu’on aura fini les élections, les urnes et leur transport doivent être sécurisés.

Les règles barrières de la Covid-19 n’ont pas été occultées lors de la séance d’échanges. Les mesures de distanciation de 1m doivent être respectées pour que « véritablement, qu’on ne sorte pas de ces élections mouillé par cette pandémie », a précisé le procureur de la République.

Le directeur départementale de la Police républicaine du Zou, Martin Aloukou, a exhorté ses éléments à lire la panoplie d’infractions au Code électoral mise à leur disposition pour mieux gérer les cas. Le commissaire principale de police les invite aussi à se rendre disponible.

Martin Aloukou précise que pour une bonne gestion de ces élections, chaque unité doit bien s’approprier son plan opérationnel.

F. A. A.

13 mai 2020 par