Les fidèles musulmans démarrent le Ramadan ce jeudi

L’Union Islamique du Bénin (UIB) a annoncé le démarrage du Ramadan pour jeudi 23 mars 2023.

Mois de jeûne, de prières et de partage pour les musulmans, le Ramadan 2023 débute jeudi 23 mars au Bénin.

Selon le Bureau Exécutif de l’Union Islamique du Bénin (UIB), la vision de la nouvelle s’étant avérée impossible à établir au Bénin et dans les pays musulmans consultés, la durée de ce mois de Chaabanne du calendrier hégirien est de 30 jours.

Le jeûne commence ce 23 mars et prend fin vendredi 21 avril 2023 pour les fidèles musulmans.

M. M.

21 mars 2023 par ,