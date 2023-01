Les festivités ont démarré à Savalou

La ville de Savalou a abrité la cérémonie de lancement officiel de la 9ème édition des jeux universitaires du Bénin dans l’après-midi de ce lundi 30 janvier 2023. Cérémonie officielle qui a connu la présence du directeur départemental des sports et du préfet des Collines, du secrétaire général des sports du Bénin, du directeur de l’OBSSU et des autorités politico-administratives, militaires, religieuses et traditionnelles.

Donald Alexis ACAKPO, Directeur Général de l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU), a saisi l’occasion pour rappeler que les jeux universitaires permettent de découvrir et de laisser circuler les talents qui sont cachés dans nos universités avec son nouveau format. Les jeux universitaires se déroulent en deux phases dont une phase zonale ayant réuni 58 entités publiques comme privées. Au terme de cette étape, 22 parmi ces entités se sont qualifiées pour la seconde phase finale qui vient d’être officiellement lancée ce lundi dans la cité de Tohou.

Donald Alexis ACAKPO a aussi fait savoir que cette édition est faite de 4 disciplines à savoir : le football, le handball, le basketball et l’athlétisme.

Les représentants des étudiants et des juges-arbitres ont à leur tour, pris l’engagement de respecter les règles du fair-play au cours de ce championnat béninois.

A son tour, le préfet des Collines, Saliou ODOUBOU a remercié le président Talon et le ministre des sports pour avoir choisi son département pour arbitrer cette grande messe sportive. Il a invité les athlètes à faire preuve de professionnalisme avant de souhaiter que « tout se passe dans la discipline et dans l’ordre. »

Au terme de la cérémonie d’ouverture, Le championnat a démarré par un match de football qui a opposé l’Ineps à la Flash Parakou. Match remporté par Flash Parakou sur un score de 4 buts à 3.

Un total de 617 athlètes issus des établissements publics comme privés d’enseignement supérieur participent à cette Edition 2023 des jeux universitaires du Bénin. Elle va fermer ses portes le 04 février prochain.

Josué SOSSOU

