Les explicatoons sur l’augmentation des cas confirmés au COVID-19

Invité sur l’émission ‘’90 minutes pour convaincre’’ de la radio nationale ce dimanche 21 juin 2020, le directeur de cabinet du ministère de la santé, Pétas Akogbéto a apporté des clarifications sur l’augmentation du nombre de cas de Coronavirus au Bénin

Selon le directeur de cabinet, plusieurs facteurs expliqueraient cette augmentation observée depuis l’allègement des mesures barrières par le gouvernement. Il a cité entre autres, la multiplication des tests de dépistages, le non-respect des mesures barrières édictées par le gouvernement et la période d’hibernation que traverse actuellement le pays. « On a constaté que la plupart des pays de la région côtière sont à forte augmentation », a fait observer Pétas Akogbéto établissant un lien entre avec la période d’hibernation que le pays traverse. A l’en croire, « le froid pourrait jouer un rôle » dans la hausse observée du nombre de cas confirmés de Covid-19. Le directeur de cabinet a par ailleurs précisé que les départements les plus touchés par la pandémie, sont le Littoral, de l’Atlantique et de l’Ouémé.

Pour ce qui concerne les sites de prise en charge et de traitement des patients, il en existe trois, a rappelé le directeur de cabinet. L’un à Cotonou, le second à Allada, et un troisième à Parakou doté d’une capacité de 250 personnes. Ces trois sites, rassure le DC, sont actuellement fonctionnels. Deux autres seront bientôt fonctionnels d’ici peu dans les villes d’Abomey-Calavi et de Natitingou, a-t-il ajouté. « A côté de ses structures de prise en charge, nous avons encore élargi nos réseaux de soins. Nous avons 89 sites de dépistage répartis sur l’ensemble du territoire national pour faciliter le dépistage. Nous avons des laboratoires qui permettent également de faire la Pcr », a expliqué Pétas Akogbéto. Exhortant les populations au respect des règles barrières, il a souligné que la pandémie de la Covid-19 « est l’affaire de tous. Ce n’est pas seulement l’affaire du gouvernement et du ministère de la santé. Chacun doit pouvoir prendre ses responsabilités », a confié le directeur de cabinet.

Selon les dernières statistiques du gouvernement, le Bénin à la date du 20 juin 2020 compte 765 cas confirmés, 499 patients sous traitement, 253 déclarés guéris, et 13 décès.

F. A. A.

22 juin 2020 par