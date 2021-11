Les experts évaluent la mise en œuvre de 116 textes et 8 projets

Les travaux de la 7ème édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA ont démarré, ce lundi 08 novembre 2021, à l’hôtel Golden Tulip à Cotonou. La cérémonie d’ouverture a été présidée par Hermann Takou, Directeur de Cabinet du Ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances en présence du Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin Yawovi Batchassi.

Les experts de la Commission de l’UEMOA et ceux du Bénin procèdent à l’évaluation de la mise en œuvre effective de 116 textes réglementaires ainsi que de 8 projets communautaires pour un montant de près de trente-quatre milliards de FCFA. Selon le représentant résident de la Commission de l’UEMOA au Bénin Yawovi Batchassi, la phase technique de la revue annuelle fait suite à l’atelier d’auto-évaluation qui a été organisé en juillet 2021. Cet exercice de revue souligne-t-il, s’inscrit dans le processus d’identification des facteurs pouvant freiner les fruits des différents efforts communautaires.

Instituée par Acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement (CCEG) du 24 octobre 2013, la revue annuelle a pour but de favoriser et faciliter l’accélération de l’application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine.

Yawovi Batchassi a affirmé que le Bénin fait partie des Etats les plus performants aussi bien en termes d’application des réformes communautaires que dans la mise en œuvre des programmes et projets financés par l’UEMOA. Les performances enregistrées par le Bénin en 2020, révèlent un taux moyen de mise en œuvre des réformes de 77%. Au cours des travaux, les experts vont échanger sur la base de la grille de pondération retenue de commun accord et ressortir la performance réalisée par le Bénin pour le compte de l’année 2021.

« La dynamique dans laquelle s’inscrit notre pays depuis quelques années est la concrétisation effective de ses engagements statutaires et communautaires », a déclaré le directeur de Cabinet du ministre d’Etat, chargé de l’Economie et des Finances du Bénin. Pour Orou Hermann Takou, l’atelier vise à concrétiser la participation effective du Bénin au processus d’intégration économique régionale afin de bénéficier pleinement des avantages de l’appartenance du pays à l’instance communautaire.

Procédant à l’ouverture officielle, le représentant du ministre d’Etat a souhaité pleins succès aux travaux. La phase technique de la 7ème édition revue annuelle s’achève le 10 novembre 2021 par la signature d’un mémorandum.

Akpédjé A. Ayosso

