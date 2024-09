Les experts de la CIMA à Cotonou pour l’avenir du secteur Assurances

Cotonou accueille du 23 septembre au 06 octobre 2024 la réunion du Comité des Experts de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA) après Yaoundé (Cameroun) en mai dernier. C’est le Directeur de cabinet, Représentant du Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni qui a procédé au lancement des travaux ce lundi à l’hôtel Novotel.

En prélude à la 2e session des ministres de la Conférence Interafricaine des Marchés d’Assurance (CIMA), le Comité des Experts se réunit à Cotonou du 23 septembre au 06 octobre 2024.

La réunion préparatoire intervient dans un contexte de défis considérables, selon Yves Assousia Kokou, le Directeur adjoint du secteur financier. Le secteur des assurances est appelé à jouer son « rôle de stabilisateur et d’amortisseur contre ces aléas », a-t-il précisé. Le Directeur adjoint du secteur financier a souhaité des « débats riches et constructifs » aux participants venus de 14 pays.

La question de la réglementation du secteur des assurances sera au menu de la réunion de Cotonou. Il s’agira également pour le Comité des experts de faire le bilan. « Il nous appartient de re-proposer aux Ministres une relecture du règlement intérieur du Conseil des ministres avec pour conséquence logique une relecture également du règlement intérieur du Comité des experts », a indiqué Issouf Traoré, président du Comité des Experts de la CIMA à l’ouverture de la réunion lundi 23 septembre dernier. Au nom de ses pairs, le premier responsable du Comité des experts a exprimé sa reconnaissance aux autorités du Bénin et notamment pour la présence à leurs côtés du Représentant du Ministère de l’économie et des finances.

Procédant à l’ouverture officielle des assises, au nom du Ministre d’Etat, Ministre de l’économie et des finances Romuald Wadagni, Hermann Orou Takou le Directeur de Cabinet a fait savoir que les travaux du Comité sont d’une importance capitale car « ils permettront de discuter des réformes nécessaires pour renforcer notre cadre règlementaire et favoriser l’innovation dans le secteur des assurances ».

« Les défis auxquels nos pays sont confrontés qu’ils soient climatiques, économiques, sociaux ou sécuritaires, appellent des réponses collectives et adaptées. Nous avons donc la responsabilité de moderniser et de rendre plus efficace le système d’assurance dans nos pays pour protéger les populations et accompagner nos économies vers un développement durable », a rappelé le Directeur de cabinet du MEF.

Le DC/MEF a indiqué que le secteur des assurances n’échappe pas au vent de réformes qui souffle au Bénin depuis 2016 sous le leadership du président Patrice Talon. Hermann Orou Takou a reconnu et salué les initiatives de la CIMA qui promeut l’inclusion financière notamment en facilitant l’accès aux produits d’assurance pour les populations les plus vulnérables. Lesquelles initiatives s’inscrivent dans les objectifs du gouvernement du Bénin relatifs à la réduction de la pauvreté et à la promotion du bien-être pour tous.

Le Représentant du Ministre d’Etat, a exhorté les experts à « aborder les défis avec un esprit de coopération et d’ouverture dans l’intérêt supérieur » des économies africaines.

Pour finir, le DC/MEF a souhaité des « délibérations fructueuses » au Comité des experts de la CIMA et que les assises aboutissent à des « recommandations » qui « contribueront à renforcer davantage notre espace commun en matière d’assurance ».

M. M.

23 septembre 2024 par ,