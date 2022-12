Les électeurs potentiels sans pièces invités à s’enrôler à l’ANIP

Les électeurs potentiels qui ne disposent d’aucune pièce leur permettant de justifier de leur identité dans les centres vote le dimanche 8 janvier 2023 ne seront pas laissés pour compte dans le cadre des élections législatives. L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a lancé, mercredi 21 décembre 2022, une opération d’enrôlement des Béninois sans pièce pour la délivrance d’un justificatif d’identification pour aller voter.

« L’Agence nationale d’Identification des Personnes invite les électeurs qui n’ont aucune pièce d’identité à se rapprocher des bureaux d’arrondissement pour s’inscrire afin d’obtenir le justificatif d’identification pouvant leur permettre d’exercer leur droit de vote », a indiqué un communiqué de l’ANIP en date du 21 décembre 2022.

Les citoyens concernés sont invités à se faire enregistrer du mercredi 21 décembre 2022 au jeudi 05 janvier 2023.

Les électeurs potentiels qui ne disposent d’aucune pièce leur permettant de justifier de leur identité dans les centres vote le dimanche 8 janvier 2023 ne seront donc pas laissés pour compte dans le cadre des élections législatives. Selon l’article 205 du code électoral, ces électeurs ont le droit de se faire délivrer une pièce d’identité en cours de validité afin d’exercer leur droit de vote.

Le ministère de l’intérieur et de la sécurité publique a rendu publique une liste de onze pièces permettant aux électeurs de justifier leur identité dans les centres de vote. Il s’agit de : Carte nationale d’identité en cours de validité ou non ; Carte d’identité biométrique ; Passeport en cours de validité ou non ; Permis de conduire ; Carte d’identité professionnelle, Livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire ; Certificat du Numéro personnel d’identification/fiD ; Certificat d’identification personnelle en cours de validité ou non ; Carte d’Etudiant ; Carte d’identité scolaire ; Carte de la Liste Electorale Permanente Informatisée (LEPI). L’opération d’enrôlement lancée par l’ANIP concerne les Béninois ne disposant pas d’au moins une des pièces citées.

M. M.

21 décembre 2022 par ,