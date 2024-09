Les efforts du Bénin pour la lutte contre le VIH/SIDA salués

La Directrice Exécutive de l’ONUSIDA, Winnie BYANYIMA, Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies, effectue depuis ce lundi 09 septembre 2024, une visite de travail au Bénin. Elle a été reçue dans ce cadre ce mardi 10 septembre 2024 au Palais de la Marina, par le Président de la République, Son Excellence Patrice TALON.

Winnie BYANYIMA, Directrice Exécutive de l’ONUSIDA au Bénin dans le cadre du partenariat stratégique avec Expertise France. Elle a rencontré le Chef de l’Etat ce mardi 10 septembre 2024. Cette rencontre qui s’inscrit dans le cadre d’une évaluation des initiatives de santé publique, et les progrès réalisés par le Bénin en matière de lutte contre le VIH/SIDA selon une publication du gouvernement, vise à mettre en lumière l’engagement du pays à collaborer avec les organisations internationales pour améliorer les conditions de santé et renforcer les systèmes de protection sociale.

Les avancées de l’Initiative Éducation Plus au Bénin ; une initiative de ONUSIDA et plusieurs autres partenaires visant à assurer une éducation secondaire, une sécurité, une autonomisation et une émancipation pour toutes les adolescentes en Afrique, étaient au cœur des échanges entre les deux personnalités.

La Directrice Exécutive de l’ONUSIDA a salué les progrès réalisés dans la lutte contre le VIH/SIDA au Bénin. Pour Winnie BYANYIMA, le nombre d’infections a beaucoup diminué ces dernières années grâce aux actions menées dans ce sens par le gouvernement béninois et ses partenaires surtout sur le plan de la mobilisation du financement. Le Bénin à l’en croire, contribue pour pratiquement 32% au financement de la lutte contre le VIH/SIDA. Ce qui, dira-t-elle, est « énorme comparativement à d’autres pays ». La Secrétaire Générale Adjointe des Nations Unies a également souligné au cours des échanges, la nécessité de tout mettre en œuvre afin que, les femmes et les filles, très vulnérables soient scolarisées et autonomes.

Les actions mises en œuvre par le gouvernement pour la scolarisation des filles et leur maintien à l’école ainsi que les textes de lois votés à l’Assemblée nationale pour protéger ces dernières par rapport aux harcèlements en milieu scolaire et pour éviter les grossesses précoces ont été exposées à la Directrice Exécutive. Le Chef de l’Etat a réitéré son engagement à augmenter les ressources dédiées à la lutte contre le VIH SIDA et l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec le VIH/SIDA.

F. A. A.

11 septembre 2024 par