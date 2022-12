Les cyclistes de 3 pays en compétition à Cotonou le 11 décembre

La SOBEBRA, sponsor officiel du vélo au Bénin ; MOOV AFRICA ; Super U et la Fédération Béninoise de Cyclisme (FBC) organisent un critérium international le dimanche 11 décembre 2022 à Cotonou.

Les cyclistes du Togo, du Nigéria et du Bénin courent sur le Critérium international du Bénin le 11 décembre 2022 à la plage de Fidjrossè (Cotonou).

Les coureurs béninois élites, Juniors U23 seront sur cette course parrainée par la Société Béninoise de Brasserie (SOBEBRA), le réseau de télécommunications MOOV AFRICA et SUPER U.

