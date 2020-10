Les cotonculteurs dotent l’hôpital d’un Bloc opératoire

Les cotonculteurs de Kérou accompagnent les initiatives de développement de leur commune. Ils ont financé entièrement les travaux de construction d’un Bloc opératoire de type moderne au profit de l’hôpital de la localité. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu ce mardi 20 octobre 2020.

D’un coût total estimé à plus de 65 millions de francs CFA, l’infrastructure à réaliser suivant les explications de l’entrepreneur en charge des travaux, Kido N’Dah Norbert, est constituée de deux salles d’opération, de salles de garde, de réanimation et de désinfection, de trois bureaux, et des vestiaires.

« Quand Dieu veut donner quelque chose, c’est à travers quelqu’un qu’il passe », a laissé entendre le président de l’Union communale des coopératives villageoises des producteurs de coton, Fousséni TASSIGUI. Il a salué le leadership du préfet de l’Atacora, Lydie Déré CHABI NAH qui, à l’en croire, a eu l’idée de les unir autour de cette initiative.

Fousséni TASSIGUI a exhorté les producteurs de Kérou à plus d’engagement pour relever encore plus, le défi des initiatives communautaires.

Au nom du conseil communal, le maire de la commune de Kérou, Imali Hermann DJETTA après avoir exprimé sa reconnaissance aux cotonculteurs pour leur sens d’organisation et de participation au développement local, a rassuré du suivi des travaux par les équipes techniques de la mairie.

Le préfet de l’Atacora a rappelé la genèse du projet. Elle n’a pas manqué de rappeler la volonté et le processus de mobilisation des ressources par les contonculteurs pour sa concrétisation.

Profitant de l’occasion, Lydie Déré CHABI NAH a exhorté les autres groupements et les fils et filles de Kérou à suivre l’exemple des cotonculteurs.

F. A. A.

21 octobre 2020 par