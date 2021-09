Les clarifications de Dénis Assongba sur les accusations

Le promoteur du ‘’Festival Vodoun Africa USA’’, Dénis Atchadé Asongba, a donné des clarifications sur des accusations dont il est objet depuis un certain temps. Occasion pour Dénis Atchadé Assongba de rappeler sa mission : la promotion de la culture béninoise. C’est à travers une conférence de presse donnée lundi 20 septembre 2021 à Cotonou.

Dénis Assongba, le promoteur du ‘’Festival Vodoun Africa USA’’ était face aux professionnels des médias lundi dernier à Cotonou. Deux sujets étaient au cœur de l’entretien : les accusations d’escroquerie et de scandale sexuel relayées dans certains médias, et les initiatives de Dénis Assongba qui promeuvent la culture béninoise.

« Ce que vous avez lu dans les journaux, ce n’est pas vrai ! », a martelé Dénis Assongba en réponse aux faits d’ « escroquerie et scandale sexuel » pour lesquels il serait recherché à Lomé (Togo). « J’aimerais connaître les personnes que j’ai escroquées pour faire face à ceux-là », a-t-il ajouté.

Selon le conférencier, ces accusations visent à saboter ses efforts mais cela n’empêche pas de poursuivre les initiatives sociales et de promotion de la culture béninoise.

Résident aux USA depuis 1987, Dénis Atchadé Assongba ou Dah Tovomandjèhougni s’est lancé dans l’enseignement des danses béninoises dans un Centre. « Quelques années plus tard, j’ai décidé de faire des démonstrations culturelles dans les écoles et universités des Etats-Unis. J’ai parcouru les 51 Etats en faisant la danse. Tous les matins au début des cours, je parle un peu de la tradition de chez moi. En faisant cela, j’ai été invité en 1994 à la Maison Blanche à une rencontre avec les handicapés du monde. J’y ai invité quelques handicapés du Bénin. Une invitation prise en charge par le gouvernement américain. Je continue sur cette lancée en faisant la musique, la danse grâce à ‘’Dance Africa’’, un groupe que j’ai formé avec des artistes béninois, togolais, nigériens et guinéens », a expliqué Dénis Atchadé Assongba.

A l’en croire, l’objectif de‘’Dance Africa’’ devenu plus tard ‘’Festival Vodoun Africa USA’’ est de réunir les Béninois pour promouvoir la culture du Bénin. C’est de là qu’est née la parade où défilent les richesses culturelles, vestimentaires, culinaires et cultuelles du Bénin aux USA. « Il revient à tous les Béninois de faire la promotion de la culture vodoun longtemps diabolisée. C’est un défi », a-t-il exhorté. Dénis Atchadé Assongba n’a pas manqué de rappeler la construction au Bénin, à Savalou, du siège mondial du Festival Africa Vodoun Usa, ainsi que les dons offerts en faveur des couches défavorisées, les appuis à des centaines de Béninois dans leur formalité d’immigration aux USA et autres.

