Le football africain ne cesse de se développer et de prendre de l’ampleur aussi bien sur le continent que dans les grands championnats européens. L’influence des joueurs africains dans les grands clubs n’est plus à démontrer. Malgré le contexte sanitaire patent, l’année 2020 n’aura pas dérogé à la règle. Plusieurs stars du vieux continent ont crevé l’écran avec des performances stratosphériques. Gros plan sur les cinq meilleurs joueurs africains en 2020.

5- Victor Osimhen

La saison 2019-2020 a permis de découvrir l’attaquant nigérian et toutes ses qualités. Avec le LOSC, le joueur aura réussi une saison intéressante avec 13 buts et 4 passes décisives en 27 rencontres. Des stats monstrueuses qui auraient pu être plus impressionnantes sans l’interruption précoce du championnat français. Toutefois, l’excellente saison d’Osimhen a réussi à lui ouvrir les portes d’une signature au Napoli. Le club italien et particulièrement Gennaro Gattuso ont tout mis en œuvre pour boucler le transfert pour environ 80 millions d’euros. Sur la scène continentale, Osimhen est actuellement le meilleur buteur des éliminatoires de la prochaine coupe d’Afrique des nations.

4- Saïd Benrahama

L’Angleterre et les passionnés de football ont tous découvert Saïd Benrahama cette saison. Le meilleur joueur de Brentford la saison passée a contribué fortement à l’excellente campagne des siens échouant aux portes de la Premier League. Une légère déception mais vite compensée par le transfert de l’international algérien du côté de West Ham United. La saison 2019-2020 a été marquée par les 17 buts et les six passes décisives du joueur en 46 matchs de Championship. Un petit exploit quand on sait à quel point la Premier League est exigeante. Cette saison avec les Hammers, Saïd totalise déjà deux passes décisives en trois matchs et sera un homme à suivre.

3- Mohamed Salah

Le joueur égyptien aura réussi une nouvelle saison 2019-2020 époustouflante en attaque à Liverpool. Mohamed Salah a été un acteur déterminant dans la quête du titre historique des Reds lors de la campagne dernière. Le joueur a réussi à marquer à 19 reprises avec en bonus 10 passes décisives. Un excercie assez facile pour lui comme Parier en Côte d’Ivoire . Cette saison également, Mo Salah compte bien marquer les esprits avec déjà un début de campagne monstrueux. Salah compte huit buts en neuf matchs de Premier League cette saison. Il sera incontestablement une des têtes d’affiche du championnat cette saison également.

2- Pierre-Emerick-Aubameyang

Sans surprise, l’attaquant gabonais d’Arsenal figure dans notre sélection. Pierre-Emerick-Aubameyang a renforcé sa légende du côté de l’Emirates avec une saison qu’on n’est pas prêts d’oublier. Ces réalisations en finale de FA cup mais aussi lors du Community Shield ont permis aux Gunners de finir la saison avec deux trophées dans la besace. Au total, Aubameyang aura marqué à 25 reprises lors de la campagne 2019-2020. Malgré des débuts poussifs en Premier League cette saison, on a hâte de voir le joueur à son plein potentiel. Avec la sélection, Aubameyang a été décisif en Novembre dernier avec un but contre la Gambie lors du match aller.

1-Sadio Mané

Le ballon d’or africain a de nouveau réalisé une saison époustouflante et peut logiquement aspirer à se succéder à lui-même. Sadio Mané a marqué la saison 2019-2020 en étant décisif dans la quête du titre avec plusieurs buts de dernière minute. L’international sénégalais a inscrit au total dix-huit buts et sept passes décisives dans l’élite anglaise. Des statistiques qu’il essaiera d’améliorer pour le compte de cette nouvelle campagne. En sélection aussi, Sadio Mané porte les siens. L’attaquant a entériné la qualification des Lions de la Teranga avec deux buts lors de la double confrontation contre la Guinée-Bissau.

6 décembre 2020 par