Les chefs de corps de l’armée de Terre en séminaire

Les chefs de corps de l’armée de Terre sont en séminaire depuis mardi 26 janvier 2021 à Cotonou. Le lancement des travaux du séminaire été fait par le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin.

Il s’agit de la 5e édition du séminaire des chefs de corps de l’armée de Terre du Bénin. La formation qui se tient à l’Etat-major de l’armée de terre à Cotonou a pour objectif « de faire de l’armée béninoise une armée opérationnelle aux ressources humaines et matériels adéquats et adapté ».

Pendant trois jours, les chefs de corps de l’armée de Terre sont appelés à rendre compte du niveau d’exécution de leur plan d’actions et à soumettre leurs préoccupations. Ils vont également recevoir des directives.

« C’est une occasion pour vous non seulement de faire la revue des principes essentiels de vos collaborations et d’asseoir des pratiques saines et bienveillantes de votre façon de travailler et de partage d’expérience », a affirmé le ministre Fortunet Nouatin lors du lancement des travaux.

Le séminaire est une initiative du chef d’Etat-major de l’armée de terre, Colonel Fructueux Gbaguidi. La 5e édition prendra fin par une formation en communication.

A.A.A

27 janvier 2021 par