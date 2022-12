Les arbitres abandonnent les sifflets ?

Les arbitres béninois de football ont décidé d’aller en grève. Ils ont publié un communiqué mardi 27 décembre 2022 pour dénoncer les agressions dont ils sont victimes au terme des matchs.

Les arbitres béninois de football sont mécontents. A travers un communiqué en date du mardi 27 décembre 2022, ils ont décidé d’aller en grève. Ceci, pour fustiger les agressions physiques répétées dont ils font l’objet lors des matchs. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est la rencontre entre Béké et Cavaliers comptant pour la 10e journée du championnat professionnel (2-2). Des supporters de Béké s’en sont pris physiquement aux arbitres après l’égalisation de Cavaliers. Certains arbitres auraient été molestés et gravement blessés. D’autres seraient en train de suivre encore les soins.

Cette situation selon les arbitres, n’est pas la première. Pour y mettre fin, ils ont décidé d’abandonner, et ce, jusqu’à nouvel ordre, tous les championnats organisés par les instances de la Fédération béninoise de football (FBF). Ils exigent la poursuite en justice des coupables d’actes « d’atrocités » sur leurs collègues

Les arbitres ont fustigé par la même occasion leurs conditions de travail. A cet effet, ils souhaitent une rencontre avec les responsables de la fédération, de la Ligue de football du Bénin, et si possible, les responsables du ministère. Ils demandent entre autres, le paiement des primes de match “depuis le début des différentes compétitions de la saison 2022 - 2023”. Ils réclament également des primes de déplacement, hébergement, et restauration tous avant match, et l’augmentation de leurs primes de match comme c’est le cas dans certains pays de la sous région. La dotation d’équipements de travail, d’assurance et le changement du mode de désignation, sont des doléances qu’ils ont formulé à l’endroit des autorités.

Pour ce qui concerne leur sécurité dans les stades, ils ont souhaité la création d’une unité spéciale sur les stades sans distinction de compétition avant, pendant et après le match.

