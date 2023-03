Les affiches des quarts de finale connues ce vendredi

Après les huitièmes de finale, place désormais aux quarts de finale des trois grandes compétitions européennes de clubs. L’UEFA va procéder au tirage au sort.

Le tirage au sort des quarts et des demi-finales de la Ligue des Champions aura lieu ce vendredi 17 mars, à la Maison du football européen, à Nyon, en Suisse à 12h. Les quarts de finale de la plus prestigieuse de toutes les compétitions européennes se disputeront les 11 et 12 avril 2023 pour les rencontres allers, et les 18 et 19 avril pour les matches retours.

En ce qui concerne l’Europa League, les tirages au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale de l’UEFA Europa League 2022-23 auront lieu également ce vendredi à 13 heures. Ils se déroulent au même lieu.

Quant au tirage de la Conférence Ligue, il débutera à 14h.

