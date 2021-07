Les actions d’African Parks au titre de l’année 2020

L’Organisation non gouvernementale axée sur la conservation de la nature African Parks a géré en 2020, 19 parcs dans 11 pays ; plus de 14,7 millions d’hectares (56 757 milles carrés), couvrant 10 des 13 biomes écologiques de l’Afrique continentale.

African Parks a pour objectif de gérer 30 parcs couvrant 30 millions d’hectares dans 11 biomes d’ici 2030. Cet objectif ambitieux permettra de manière significative à la vision mondiale de protéger 30 % de l’Afrique pour la nature.

Dans son rapport au titre de l’année 2020, ‘’Un cours à charte’’ African Parks présente le bilan de ses actions réalisées et sa feuille de route pour 2030.

