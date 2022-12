Les Rollers béninois aux Championnats d’Afrique en Egypte

Le Bénin est représenté dans les catégories juniors et seniors hommes et dames à la 8è édition des Championnats d’Afrique de Rollers sport qui se déroulera du 7 au 11 décembre 2022 au Caire en Egypte.

Une délégation béninoise de 23 personnes dont 13 Rollers des catégories juniors et seniors hommes et dames prendra part à la 8è édition des Championnats d’Afrique de Rollers sport prévue du 7 au 11 décembre 2022 au Caire en Egypte.

Les Rollers béninois iront à l’assaut des médailles dans plusieurs rubriques telles que inline speed skating (longue et courte distance) en hommes et dames chez les juniors et seniors et en inline freestyle.

Selon le Directeur Technique Nationale (DTN) Frank Enock Hossou, les Rollers béninois sont prêts. « Nous avons passé en revue toutes les épreuves du championnat. Il y a eu des séances d’analyse vidéo où nous avons mis les athlètes devant l’écran pour qu’ils puissent aussi voir comment adapter, analyser les courses, quelles résolutions prendre », a fait savoir le DTN à l’issue de la préparation.

