Les Pêcheurs de Xwlacodji invités à libérer la zone occupée

Libération de la zone occupée par les pêcheurs à Xwlacodji afin de permettre la mise en œuvre du projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi. L’information a été rendue publique ce jeudi 19 août 2021 à travers un communiqué du ministre du Cadre de vie et du Développement Durable et celui de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale.

Selon les ministres José Tonato et Raphaël Akotegnon, le gouvernement béninois a prévu la libération de la zone occupée par les pêcheurs à Xwlacodji, située dans le 5ème arrondissement de Cotonou de toutes formes d’occupation à compter du 15 septembre 2021. C’est dans le cadre de la relance du projet de rénovation et de modernisation du centre administratif et commercial de Ganhi. Ils invitent tous les occupants actuels de cette zone à prendre les dispositions nécessaires pour libérer les lieux.

A.A.A

19 août 2021 par