Les Mambas du Mozambique déjà à Cotonou

Les Mambas du Mozambique sont déjà à Cotonou. Ils affrontent mercredi 08 juin prochain, les Écureuils du Bénin dans le cadre de la 2ème journée des éliminatoires CAN Côte d’Ivoire 2023.



La sélection mozambicaine de football a foulé le sol béninois ce lundi 06 juin 2022. Ils affrontent les Écureuils du Bénin mercredi 08 juin prochain au stade de l’amitié général Mathieu Kerekou. Une rencontre importante pour les deux sélections.

Tenus en échec par le Rwanda (1-1) pour le match de la première journée, les Mozambicains voudront à tout prix remporter leur second match face au Écureuils afin de mieux se positionner dans le groupe.

De leur côté, Moussa Latoundji et ses poulains n’auront pas droit à l’erreur. Battus par le Sénégal (3-1), ils devront remporter la rencontre de mercredi prochain. Une seconde défaite après celle du Sénégal samedi dernier, hypothèquerait les chances de qualification du Bénin à la prochaine CAN.

Le Bénin selon les résultats de la première journée occupe la dernière place derrière le Sénégal, le Rwanda, et le Mozambique respectivement 1er, 2ème et 3ème du groupe L.

F. A. A.

6 juin 2022 par ,