Les Guépards obligés de jouer en Côte d’Ivoire contre le Nigéria et le Rwanda

Il n’y aura pas de match pour les Guépards de Gernot Rohr au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou en juin prochain lors des prochaines journées FIFA. Raison, le malheureux déclassement décidé par la FIFA.

Dans les coulisses depuis quelques jours, c’est maintenant acté. En raison du déclassement du Stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, les Guépards du Bénin recevront leurs deux prochains adversaires en éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 au stade Félix Houphouët Boigny de la Côte d’Ivoire.

On le rappelle, le Bénin jouera le Rwanda le 7 Juin 2024 et le Nigéria le 11 Juin 2024. Dans la Poule C, le Rwanda est en tête avec 04 points, suivi de l’Afrique du Sud (03 points -1), du Nigéria (02 points +0), du Lesotho (02 points +0), du Zimbabwe (02 points +0) et du Bénin (01 point - 1).

J.S

3 avril 2024 par