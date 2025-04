Les Guépards du Bénin reculent d’un rang

Ce jeudi 03 Avril 2025, la FIFA a dévoilé son tout premier tableau des sélections en 2025 quelques jours après la trêve internationale de Mars. Mauvaise nouvelle pour les Guépards qui passent de 94e à 95e au classement mondial.

Suite au match nul contre le Zimbabwe (2-2) lors de la 5e journée des éliminatoires du Mondial 2026 et la défaite 0-2 face à l’Afrique du Sud, le Bénin a reculé au tableau des sélections dressé par la FIFA ce jeudi 03 Avril 2025. Les Guépards sont passés de 94e à la 95e place au plan mondial. Toutefois, la bande à Gernot Rohr reste 21e au plan africain.

En tête de l’Afrique, le Maroc reste intouchable en 12e position mondiale, devant le Sénégal, qui a reculé de deux places pour se retrouver 19e. Le Gabon et la Côte d’Ivoire ont tous deux gagné 5 places, respectivement au 79e et 41e rang mondial. Le Zimbabwe et la Sierra Léone enregistrent également de belles progressions, tandis que la Guinée-Bissau est la plus grande perdante avec une chute de 8 places.

J.S

