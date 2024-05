Les Guépards U17 en amical contre le Togo ce vendredi

Alors qu’ils ont entamé les préparatifs pour le prochain Tournoi UFOA B 2024 qui va se jouer à Accra au Ghana, les Guépards U17 ont rejoint Lomé ce jeudi. Et ce vendredi, ils disputent un match amical contre les Éperviers de leur catégorie.

A Lomé, joueurs et membres de l’encadrement technique ont été accueillis sur place par le Secrétaire Général de la Fédération Béninoise de Football, Claude Paqui, et ses collaborateurs, Zéphyrin Déguénon et Michée Oké. Le SG de la FBF a porté le message de soutien du Président Mathurin de Chacus et de son comité à la délégation béninoise.

On le rappelle, après le match amical de ce vendredi, la délégation prendra la direction d’Accra le samedi 11 mai 2024 pour y continuer les préparatifs avant le coup d’envoi du tournoi UFOA B, le 15 mai 2024. Le Bénin entre en lice le 18 mai face à la Côte d’Ivoire.

