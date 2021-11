Les FCP Africabourse Asset Management classés meilleurs de la sous-région à fin septembre 2021

L’année 2021 semble marquer le retour au vert sur le marché financier régional de l’UEMOA. Après le cycle baissier prolongé observé depuis 2016, les indicateurs du marché sont de nouveau au beau fixe. L’indice BRVM Composite, indice représentatif de l’ensemble du marché, affichait ainsi une performance de 27% au 30 septembre 2021.

Profitant de ce dynamisme retrouvé, le marché des Fonds Communs de Placement (FCP) enregistre une année 2021 faste. Toutes catégories confondues, au 30 septembre 2021, les 10 meilleurs FCP surperformaient le marché des actions de la zone avec des performances supérieures à 30%, selon une enquête réalisée par SIKA FINANCE.

En tête de file du classement toutes catégories confondues figurait le FCP AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT (AFRICABOURSE AM) EPARGNE ACTION avec une performance de +58,43% suivi uniquement du fonds SOGEAVENIR (+48,18%) de Société Générale Capital Asset Management West Africa (SGCAMWA) et de SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE (+45,62%) de BNI GESTION. A l’instar du classement toutes catégories confondues, une vue globale des classements par catégories laisse transparaitre que les FCP AFRICABOURSE AM se sont adjugés le top 10 dans toutes les catégories. Ces dernières sont dans le détail, la catégorie Actions, la catégorie Obligations Moyen Long Terme (OMLT), la catégorie Obligations Court Terme (OCT) et la catégorie Diversifié.

Dans la catégorie Actions, le FCP AFRICABOURSE AM EPARGNE ACTION (+58,43%) est classé 1er, talonné par les fonds SOGEDYNAMIQUE de SGCAMWA et CORIS ACTIONS de CORIS ASSET MANAGEMENT (CAM) à respectivement +41,95% et +38,28% de performance.

Dans la même lignée, dans un contexte de surliquidité du Marché des Titres Publics de l’UMOA ayant entrainé une baisse des rendements obligataires, le FCP AFRICABOURSE AM OBLIGATIS ressort également 1er du classement OMLT avec une performance de 5,16% au 30 septembre 2021, soit un rendement annualisé de 6,90%. Cette performance, seule en dessus des 5% sur les 9 premiers mois de l’année, n’est suivie que par les fonds SECURITAS (+4,69%) de AFRICAM et SOAGA EPARGNE SECURITE (+4,35%).

Notons que par ses performances et sa réussite, le FCP AFRICABOURSE AM OBLIGATIS a dépassé le seuil réglementaire de 25 milliards de FCFA d’actif net et devrait donc se transformer en SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) dans les semaines à venir.

Dans la catégorie OCT, le FCP AFRICABOURSE AM CAPITAL SUR s’est classé 2e avec une performance de +3,32% sur la période allant du 31/12/2021 au 30/09/2021, équivalent à un rendement annualisé de +4,44%. Il est devancé uniquement pour la même période par le FCP SOGELIQUID (+3,88%) de SGCAMWA et talonné par le FCP ASSURANCES (+2,17%) de CAM.

S’agissant de la catégorie Diversifié, elle a vu le fonds AFRICABOURSE AM EPARGNE CROISSANCE finir 6e avec une performance de +23,17% au 30 septembre 2021.

Lien de l’enquête SIKA FINANCE : https://tinyurl.com/45bu4mak

A propos de AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT SA

Société de Gestion d’OPCVM (SGO) agréée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) en avril 2012 sous le numéro SG/2012-03, AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT (AFRICABOURSE AM) est une filiale de FINANCIA GROUP. Cette holding de sociétés au capital de 2 milliards de FCFA opère dans l’UEMOA à travers 4 sociétés avec des implantations diverses et est notamment la société mère de la SGI AFRICABOURSE SA, de la société de mésofinance FINANCIA SA et de la société de développement informatique OGI SARL.

AFRICABOURSE ASSET MANAGEMENT assure la création et la gestion des FCP et gère à ce jour 4 Fonds Communs de Placements (FCP) couvrant la totalité des profils risque de FCP autorisés en zone UEMOA.

18 novembre 2021 par ,