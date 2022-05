Les Évêques appellent à des élections inclusives

Réunis du 17 au 19 mai 2022 au Grand Séminaire Saint Gall de Ouidah pour leur troisième Session Plénière Ordinaire de l’année pastorale 2021-2022, les Évêques du Bénin invitent les acteurs à œuvrer pour des élections inclusives et apaisées.

En session ordinaire de l’année pastorale 2021-2022, les Évêques du Bénin ont abordé plusieurs sujets dont la tenue des législatives 2023. A quelques mois des élections législatives, les Évêques tirent la sonnette d’alarme. Selon le communiqué final, la Conférence Épiscopale du Bénin invite les « acteurs politiques, les institutions de la République impliquées de diverses manières dans l’organisation du scrutin, et tous les hommes et femmes de bonne volonté à mettre l’intérêt suprême de la nation au-dessus de tout, en prenant toutes les dispositions nécessaires pour garantir des élections libres, transparentes, réellement inclusives et apaisées ».

Les Évêques ont également apprécié les nombreux efforts consentis au quotidien par le Gouvernement pour assurer la sécurité et la défense de l’intégrité du territoire national. La Conférence Épiscopale du Bénin demande de prier pour les victimes et présente ses sincères condoléances aux familles éplorées.

A.Ayosso

20 mai 2022 par