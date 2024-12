Les États arabes du Golfe soutiennent la marocanité du Sahara

Les États arabes du Golfe viennent de réaffirmer leur soutien à la marocanité du Sahara. Cette position a été rendue publique, à l’issue du 45ème Sommet du Conseil de Coopération du Golfe, tenu ce 1er décembre 2024 au Koweït.

Le Royaume du Maroc vient de recevoir à nouveau le soutien des Etats Arabes du Golfe concernant le dossier du Sahara.

Dans la déclaration finale publiée à l’issue de son 45ème Sommet tenu ce 1er décembre au Koweït, le Conseil de Coopération du Golfe a salué la résolution 2756 du Conseil de sécurité de l’ONU en date du 31 octobre 2024, concernant le Sahara marocain. Il a aussi mis l’accent sur le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

Le Conseil Suprême du Conseil de Coopération des États arabes du Golfe (CCG) a réitéré ses positions et décisions constantes en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du Royaume du Maroc, ainsi que de son intégrité territoriale.

Le Conseil Suprême a également souligné "l’importance du partenariat stratégique privilégié entre le CCG et le Royaume du Maroc frère et de la mise en œuvre du plan d’action conjoint".

Ce 45ème Sommet du CCG a discuté des questions de coopération entre les États arabes du Golfe, notamment sur les plans politique et économique ainsi que des moyens de renforcer l’action commune, outre les évolutions de la situation au niveau régional.

1er décembre 2024 par