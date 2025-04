Les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara

Le Secrétaire d’État américain Marco Rubio a rencontré, ce mardi 8 avril 2025, à Washington, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita. Les deux chefs de diplomatie ont réaffirmé le solide partenariat entre les États-Unis et le Maroc pour promouvoir la paix et la sécurité, sous la direction du Président Donald Trump et de SM le Roi Mohammed VI. M. Rubio a réitéré que les Etats-Unis reconnaissent la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Le Secrétaire d’État américain a réaffirmré, ce mardi, lors de sa rencontre avec le ministre Nasser Bourita que les États-Unis reconnaissent la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et soutiennent la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable au différend.

"Les États-Unis continuent de croire qu’une véritable autonomie sous souveraineté marocaine est la seule solution envisageable.", précise un communiqué du Bureau du Porte-parole du Secrétaire d’Etat.

M. Rubio a réaffirmé l’appel du Président Trump aux parties à engager des discussions sans délai, en utilisant la proposition d’autonomie du Maroc comme seul cadre, pour négocier une solution mutuellement acceptable. Le Secrétaire d’État a noté que les États-Unis faciliteraient les progrès vers cet objectif.

Au cours de la rencontre, le Secrétaire d’État américain et le ministre marocain des Affaires étrangères ont discuté également de la coopération pour faire avancer les priorités communes dans la région, notamment en s’appuyant sur les accords d’Abraham, et pour élargir la coopération commerciale au bénéfice des Américains et des Marocains.

Concernant la situation au Proche Orient, le Secrétaire d’Etat a réitéré l’appel des États-Unis à la libération immédiate de tous les otages par le Hamas. M. Rubio a aussi salué le rôle du Maroc en faveur de la paix entre Israéliens et Palestiniens.

