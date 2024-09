Les Émirats arabes unis évacuent 252 blessés et leurs familles de Gaza

Une initiative humanitaire d’urgence des Emirats arabes en partenariat avec l’Organisation mondiale de la santé a permis, mercredi 11 septembre 2024, d’évacuer 97 blessés et malades graves de la bande de Gaza et 155 membres de leurs familles.

Opération d’évacuation médicale urgente des blessés et de leurs familles de Gaza. Elle a été menée mercredi par les Émirats arabes. Selon Son Excellence Reem bint Ibrahim Al Hashimy, ministre d’État à la coopération internationale, cette deuxième évacuation depuis l’aéroport de Ramon en Israël « s’inscrit dans le cadre des efforts des Émirats arabes unis pour fournir des soins de santé avancés aux Palestiniens blessés. » Il s’agit au total de 252 personnes dont 97 blessés et malades graves de la bande de Gaza accompagnés de 155 membres de leur famille. Certains évacués sont de patients atteints de cancer nécessitant des soins intensifs. Evacués vers Abu Dhabi via le passage de Kerem Shalom, ils recevront des soins médicaux avancés.

« Cette nouvelle mission d’évacuation des blessés et des malades palestiniens confirme l’engagement ferme des Émirats arabes unis à soutenir le peuple palestinien dans les conditions catastrophiques auxquelles la bande de Gaza est confrontée », a déclaré Son Excellence Reem bint Ibrahim Al Hashimy. Nous, poursuit-il, continuerons à travailler avec diligence avec les partenaires internationaux et les Nations Unies, et à jouer un rôle de premier plan pour redoubler et soutenir les efforts visant à atténuer cette catastrophe humanitaire.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé a exprimé sa gratitude aux Émirats arabes unis pour leur soutien dans l’évacuation des patients et des blessés de la bande de Gaza pour qu’ils reçoivent les soins d’urgence dont ils ont besoin.

« Nous espérons que cette initiative et d’autres renforceront les capacités disponibles, ce qui pourrait conduire à davantage d’évacuations d’un plus grand nombre de personnes. L’Organisation mondiale de la santé appelle également à nouveau à un cessez-le-feu », a-t-il ajouté.

Les Émirats arabes ont mené plusieurs actions depuis le début de la crise pour soutenir les frères palestiniens blessés et malades. Le nombre de patients et leurs accompagnants évacués est déjà à 1 917 patients. L’aide d’urgence des Emirats arabes, c’est plus de 40 000 tonnes notamment de la nourriture, des fournitures médicales et de secours, via 10 navires, 1 300 camions, 316 avions. Il y a eu 104 largages aériens dans le cadre de l’opération « Birds of Goodness », ayant permis de larguer depuis les airs sur le nord de Gaza plus de 3 450 tonnes d’aide humanitaire.

12 septembre 2024