Les Ecureuils vont changer de nom

Au cours d’une réunion du Comité exécutif de la Fédération béninoise de football (FBF), le changement du nom des Ecureuils du Bénin a été débattu.

Vers un changement du nom des Ecureuils du Bénin. Le comité exécutif de la FBF a évoqué le sujet au cours d’une réunion. Dans ce cadre, des propositions vont être faites, et le gouvernement pourra aviser en Conseil des ministres.

Dans les coulisses, on propose le RATEL comme nouvelle des Ecureuils. C’est l’animal supposé être l’un des plus agressifs au monde, et auquel rien ne résiste. Il n’hésite pas à s’attaquer au lion, et autres animaux féroces de la forêt pour défendre sa proie.

Outre le changement du nom de l’équipe nationale, plusieurs autres sujets ont été débattus. Il s’agit de la Super Ligue Pro 2021-2022 qui démarre le week-end prochain avec les matchs de la 2ème journée, et le recrutement d’un nouvel entraîneur pour la sélection nationale.

