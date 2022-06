Les Ecureuils rentrent au bercail par voie terrestre

Eliminés du tournoi UFOA B des moins de 17 ans, les Ecureuils du Bénin rentrent au pays ce lundi 20 juin 2022. Ils effectuent le voyage Accra-Cotonou par voie terrestre.



Les Ecureuils cadets ont joué leur troisième et dernier match de groupe du tournoi UFOA B, samedi 18 juin dernier, contre le Niger. Ils ont été battus par un score de 3-1. Avant le Niger, ils avaient courbé l’échine devant le Burkina Faso (2-1).

Les Ecureuils finissent ainsi 2ème du groupe B au même titre que les Eléphanteaux de la Côte d’ivoire qui ont l’avantage du goal average.

L’équipe béninoise va rallier Cotonou, ce lundi 20 juin, par voie terrestre. Un bus est mis à leur disposition pour le voyage.

Selon le sélectionneur béninois, le manque de compétition et de réalisme devant les buts seraient à l’origine des défaites enregistrées par les joueurs. A en croire Urbain Honfo, c’est des joueurs qui sont réellement dans leur tranche d’âge, et ne sont pas habitués à jouer un match tous les trois jours. Il exhorte les dirigeants à organiser un championnat pour les cadets.

