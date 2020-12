Les Écureuils juniors éliminés

Le Bénin ne participera pas à la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans l’année prochaine. Opposés aux Étalons Juniors dans le cadre de l’ultime rencontre de la phase de groupes, les Écureuils U20 ont été battus par 1-0. Une défaite synonyme d’élimination du pays hôte pour la suite de la compétition.

Burkina-Faso 1- 0 Bénin. C’est le score qui a sanctionné le match ayant opposé les deux pays ce vendredi 11 décembre au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. En quête d’un seul point pour poursuivre l’aventure dans le tournoi qualificatif pour la CAN U20, les hommes de l’entraîneur Mathias Déguénon se sont heurtés à une formation Burkinabè qui auréolée de deux points au compteur avait également le vent en poupe. D’où l’engagement de part et d’autre au coup d’envoi du match. En première mi-temps, malgré moult tentatives, aucun but ne sera marqué jusqu’à la pause. A la reprise, les Étalons Juniors revigorés par les consignes de leur entraîneur deviennent de plus en plus menaçants. Et c’est sans compter sur la sélection béninoise décidée à conserver le point du nul à défaut d’une victoire. Un rêve qui semble être brisé quand les Étalons ouvrent le score à la 54 ème minute grâce à Yves Ouedraogo.

Menés 1-0, Charbel Gomez, Ishola Olaïtan et autres n’ont pas lâché du leste. Ils ont à maintes reprises chercher l’égalisation sans pour autant y parvenir jusqu’à la fin du match. Un résultat qui écarte définitivement le Bénin de la course pour la qualification de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se tient en Mauritanie en 2021.

Dans l’autre match de la poule, Togolais et Nigériens se sont séparés sur un nul (1-1). Un résultat qui permet aux Nigériens de composter leur billet à l’instar du Burkina Faso pour les demi-finales.

11 décembre 2020 par