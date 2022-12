Les Écureuils juniors affrontent Supersport United ce lundi

Ce lundi 26 décembre 2022, les Écureuils U20 affrontent Supersport United. Ceci, au lendemain de leur match face à Jomo Cosmos. Tôt ce dimanche matin, Mathias Déguénon et ses poulains ont retrouvé le chemin de l’entraînement. Au menu, une légère séance de décrassage suivi d’une période d’exercice de conservation de balle et enfin d’un atelier d’adresse et de finition devant les buts. L’objectif est de préparer au mieux le second match qui prévu pour demain matin vers 9h (heure locale) soit 8h au Bénin.

Ce sera un test pour la sélection junior face à Supersport United, un club de l’élite du football Sud africain et actuel 3ème de la Premier soccer league, championnat de première division en Afrique du Sud.

Ce stage des écureuils junior leur permet d’être prêt pour la CAN U20 qui se tiendra en Février prochain en Egypte.

Josué SOSSOU

