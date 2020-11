Les Écureuils font match nul 0-0 face aux crocodiles de Lesotho

Les Écureuils ont fait match nul 0 but partout cet-après midi à Maseru face aux Crocodiles de Lesotho. Les protégés de Michel Dussuyer ont pris un point précieux qui rapproche le Bénin de la qualification pour la Can 2021. Désormais, les Écureuils comptent 7 points. D’ores et déjà, les Crocodiles de Lesotho sont éliminés.

Une victoire des Supers Eagles du Nigéria cet-après midi qualifierait définitivement le Bénin et le Nigéria pour la Can 2021.

En attendant cette rencontre, le Bénin et le Nigéria ont 7 points chacun et sont à la tête du groupe L, alors que la Sierra leone et le Lesotho ont chacun 2 points.

17 novembre 2020 par