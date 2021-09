Les Ecureuils empochent leurs premiers points à Madagascar

Bonne entame pour les Ecureuils du Bénin pour les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Ils sont arrivés au bout des Barea de Madagascar dans l’après-midi de ce jeudi 02 septembre 2021 par un score de 1-0.

Les Ecureuils du Bénin sont allés surprendre les Barea de madagascar sur leur propre installation ce jeudi, dans le tout nouveau stade où la sélection malgache joue sont premier match après la rénovation.

Eliminé in extremis de la Can Cameroun 2021, les Ecureuils sont allés en terre malgache avec beaucoup d’ambition.

1 but à 0 c’est le score de la rencontre. L’unique but de la partie est intervenu à la 22 ème minute de jeu. Sur un corner de Cebio Soukou, Steve Mounié d’un coup de tête trompe le gardien malgache. Score, un but à zéro, et qui restera inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Par ce score, les Ecureuils du Bénin occupent la première place dans le groupe J.

La Tanzanie et la République Démocratique du Congo ayant fait un match nul, 01 but partout.

Fabrice A. A.

